Умер глава отдела ветслужбы, отвечавший за карантин в Новосибирской области

БАРНАУЛ, 29 апр — РИА Новости. Умер глава противоэпизоотического отдела управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур, сообщили РИА Новости его коллеги.
"Да, несчастье действительно произошло", — ответили в управлении на просьбу подтвердить информацию о его смерти.
Тур возглавлял отдел, отвечавший за введение в регионе карантина по пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. С начала года он действовал в пяти районах. В марте специалисты устранили все очаги этой болезни.
Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.