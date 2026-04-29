Умер глава отдела ветслужбы, отвечавший за карантин в Новосибирской области

14:36 29.04.2026 (обновлено: 14:49 29.04.2026)
Умер глава отдела ветслужбы Тур, отвечавший за карантин в Новосибирской области

© Фото : Управление ветеринарии Новосибирской области/ВКонтакте
БАРНАУЛ, 29 апр — РИА Новости. Умер глава противоэпизоотического отдела управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур, сообщили РИА Новости его коллеги.
«
"Да, несчастье действительно произошло", — ответили в управлении на просьбу подтвердить информацию о его смерти.
Тур возглавлял отдел, отвечавший за введение в регионе карантина по пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. С начала года он действовал в пяти районах. В марте специалисты устранили все очаги этой болезни.
Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.
Новосибирская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
