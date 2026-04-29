Жителя Новосибирска задержали за убийство девочки

- Жителя Новосибирска задержали за убийство дочери своей сожительницы.
- Вечером 27 апреля обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу ребенка.
- Следствие просит арестовать мужчину, расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУСК России по Новосибирской области.
БАРНАУЛ, 29 апр – РИА Новости. Житель Новосибирска задержан за убийство дочки своей сожительницы, следствие просит арестовать мужчину, сообщило СУСК РФ по области.
"Предъявлено обвинение 27-летнему жителю региона в совершении преступления, предусмотренного "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу). По версии следствия, вечером 27 апреля 2026 года в одной из квартир <...> обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу малолетней дочери своей сожительницы", - говорится в сообщении.
Девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время.
"В настоящее время фигуранту по делу предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Новосибирской области.