Жителя Новосибирска задержали за убийство девочки

БАРНАУЛ, 29 апр – РИА Новости. Житель Новосибирска задержан за убийство дочки своей сожительницы, следствие просит арестовать мужчину, сообщило СУСК РФ по области.

"Предъявлено обвинение 27-летнему жителю региона в совершении преступления, предусмотренного "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу). По версии следствия, вечером 27 апреля 2026 года в одной из квартир <...> обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу малолетней дочери своей сожительницы", - говорится в сообщении.

Девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время.

"В настоящее время фигуранту по делу предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.