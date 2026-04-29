12:33 29.04.2026
Жителя Нижегородской области заподозрили в госизмене

Жителя Нижегородской области задержали по подозрению в госизмене

  • Житель Нижегородской области задержан по подозрению в госизмене.
  • 25-летний житель Кстово был завербован спецслужбами Украины и собирал деньги с граждан России для финансирования ВСУ.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Житель Нижегородской области, собиравший деньги с обманутых мошенниками россиян и переводивший их на нужды ВСУ, задержан по подозрению в госизмене, сообщает региональное управление ФСБ.
Установлено, что 25-летний житель города Кстово был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору денежных средств с граждан Российской Федерации. Далее подозреваемый перечислял похищенные средства на указанные представителями иностранной спецслужбы банковские счета для финансирования ВСУ.
"Я буду работать курьером у мошенников, буду забирать деньги у граждан России и отправлять их на Украину", - говорит мужчина на видео, отправленном им кураторам, эти материалы, как и переписку подозреваемого с иностранными спецслужбами, предоставило УФСБ региона.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ПроисшествияРоссияНижегородская областьКстовоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
