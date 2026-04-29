Генеральный директор РЭЦ вошла в состав Попечительского совета ВАВТ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра, вошла в обновленный состав попечительского совета Всероссийской академии внешней торговли.

Главная задача попечительского совета — наладить продуктивное сотрудничество между научным сообществом, государственными органами и представителями бизнеса.

Деятельность совета будет направлена на содействие реализации программы развития академии и подготовку студентов.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина вошла в обновленный состав попечительского совета Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, сообщает РЭЦ.

"Соответствующее решение было принято на заседании Ученого совета ВАВТ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13 апреля 2026 года. В состав Совета вошли представители федеральных министерств и ведомств, а также ведущие представители бизнеса и экспертного сообщества", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

Главная задача попечительского совета – наладить продуктивное сотрудничество между научным сообществом, государственными органами и представителями бизнеса.

Деятельность совета будет направлена на содействие реализации программы развития академии, укрепление ее материально-технической базы, привлечение дополнительных ресурсов и контроль за их целевым расходованием.

Отдельное внимание будет уделено подготовке студентов: формированию у них актуальных профессиональных компетенций, развитию системы непрерывного обучения, содействию в организации производственных практик и трудоустройству выпускников ВАВТ.

Заседания Попечительского совета будут проводиться регулярно – не реже одного раза в год.