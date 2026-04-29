Генеральный директор РЭЦ вошла в состав Попечительского совета ВАВТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра, вошла в обновленный состав попечительского совета Всероссийской академии внешней торговли.
- Главная задача попечительского совета — наладить продуктивное сотрудничество между научным сообществом, государственными органами и представителями бизнеса.
- Деятельность совета будет направлена на содействие реализации программы развития академии и подготовку студентов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина вошла в обновленный состав попечительского совета Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, сообщает РЭЦ.
"Соответствующее решение было принято на заседании Ученого совета ВАВТ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13 апреля 2026 года. В состав Совета вошли представители федеральных министерств и ведомств, а также ведущие представители бизнеса и экспертного сообщества", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.
Главная задача попечительского совета – наладить продуктивное сотрудничество между научным сообществом, государственными органами и представителями бизнеса.
Деятельность совета будет направлена на содействие реализации программы развития академии, укрепление ее материально-технической базы, привлечение дополнительных ресурсов и контроль за их целевым расходованием.
Отдельное внимание будет уделено подготовке студентов: формированию у них актуальных профессиональных компетенций, развитию системы непрерывного обучения, содействию в организации производственных практик и трудоустройству выпускников ВАВТ.
Заседания Попечительского совета будут проводиться регулярно – не реже одного раза в год.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
