Рейтинг@Mail.ru
Генеральный директор РЭЦ вошла в состав Попечительского совета ВАВТ - РИА Новости, 29.04.2026
00:38 29.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вероника Никишина
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра, вошла в обновленный состав попечительского совета Всероссийской академии внешней торговли.
  • Главная задача попечительского совета — наладить продуктивное сотрудничество между научным сообществом, государственными органами и представителями бизнеса.
  • Деятельность совета будет направлена на содействие реализации программы развития академии и подготовку студентов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина вошла в обновленный состав попечительского совета Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, сообщает РЭЦ.
"Соответствующее решение было принято на заседании Ученого совета ВАВТ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13 апреля 2026 года. В состав Совета вошли представители федеральных министерств и ведомств, а также ведущие представители бизнеса и экспертного сообщества", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, получившая Орден Дружбы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава РЭЦ Вероника Никишина награждена орденом Дружбы
24 декабря 2025, 18:53
Главная задача попечительского совета – наладить продуктивное сотрудничество между научным сообществом, государственными органами и представителями бизнеса.
Деятельность совета будет направлена на содействие реализации программы развития академии, укрепление ее материально-технической базы, привлечение дополнительных ресурсов и контроль за их целевым расходованием.
Отдельное внимание будет уделено подготовке студентов: формированию у них актуальных профессиональных компетенций, развитию системы непрерывного обучения, содействию в организации производственных практик и трудоустройству выпускников ВАВТ.
Заседания Попечительского совета будут проводиться регулярно – не реже одного раза в год.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Новая реальность в ВЭД: без МСП не обойтись? на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вероника Никишина: экспортером может стать любой человек
17 июня 2025, 10:00
 
