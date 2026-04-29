Рейтинг@Mail.ru
Гаага удалила ответы правительства о голландском оружии у террористов РДК* - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 29.04.2026
© AP Photo / Peter DejongГаага
29.04.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Нидерландов удалило список ответов на депутатский запрос о возможном использовании террористами "Русского добровольческого корпуса"* голландских штурмовых винтовок C7NLD.
  • В ответах на запрос утверждалось, что власти Нидерландов не могут подтвердить информацию о якобы использовании "корпусом" голландских винтовок из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий".
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов удалило список ответов на депутатский запрос о возможном использовании террористами "Русского добровольческого корпуса"* голландских штурмовых винтовок C7NLD, выяснило РИА Новости.
До этого в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК* пользуются этим видом оружия. На кадрах запечатлены люди в украинской военной форме с C7NLD.
Депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Сара Доббе 24 февраля направила кабмину ряд вопросов в связи с сообщениями об использовании нидерландского оружия террористами РДК*. Ответ правительства был опубликован на сайте кабмина 24 апреля.
Однако во вторник корреспондент РИА Новости обнаружил, что ответы с сайта исчезли.
В ответах говорилось, что власти Нидерландов не могут подтвердить информацию о якобы использовании "корпусом" голландских винтовок из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий". При этом кабмин заявил, что в Гааге считают нежелательным попадание вооружений к экстремистским группам.
Правительство также заверило, что поставки оружия проходят проверку по правилам ЕС, а Украина якобы обязуется использовать вооружение исключительно для самообороны и не передавать его третьим сторонам. У Нидерландов, как отмечалось в ответах, не было данных о нарушении этих условий.
По какой причине ответы были удалены с сайта кабмина, неизвестно. На данный момент документа нет в открытом доступе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
* Организация, признанная экстремистской на территории РФ.
В миреУкраинаРоссияНидерландыСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала