В Сергиевом Посаде развернули ПВР для пострадавших от непогоды

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пункт временного размещения развернут в подмосковном Сергиевом Посаде для пострадавших от последствий непогоды, сообщила глава города Оксана Ероханова.
"Согласно решению штаба по ликвидации последствий стихии в Сергиевом Посаде, на базе ОДЦ "Октябрь" на Скобяном поселке развернут пункт временного размещения для жителей. Сюда смогут обратиться люди, пострадавшие от последствий непогоды или других чрезвычайных ситуаций, чтобы переждать критическое время в комфортных и безопасных условиях", - написала Ероханова в своем Telegram-канале.
Снегопад в Москве и Подмосковье начался в ночь на понедельник и продолжался во вторник. В московском регионе был объявлен "оранжевый" уровень опасности в связи с непогодой. В ряде населенных пунктов фиксировалось отключение электроснабжения, при этом основной удар стихии, по данным компании "Россети Московский регион", пришелся на Чехов, Раменское, Ступино, Домодедово, Балашиху, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Дмитров, а также Ногинск.
