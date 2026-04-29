Что "отец холодной войны" Джордж Кеннан говорил о судьбе НАТО

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Американского дипломата Джорджа Кеннана называют одним из главных "архитекторов" холодной войны. Парадоксально, но Кеннан не разделял того, как США проводили свою внешнюю политику.

Почему он был против расширения НАТО на восток? Почему относился скептически к независимой Украине?

"Длинная телеграмма"

Джордж Кеннан знал об СССР не понаслышке: с 1933 года он работал в посольстве США в Москве.

Дипломат получил широкую известность как автор внешнеполитической "доктрины сдерживания". Впервые он изложил ее в сообщении, позже названном "длинной телеграммой Кеннана", из Москвы в адрес государственного секретаря США в феврале 1946 года. В ней он призывал правительство Соединенных Штатов твердо и жестко выступить против советской экспансии в Восточной Европе.

В июле 1947 года в журнале Foreign Affairs появилась статья "Истоки советского поведения" за подписью некоего Х, в которой излагалась стратегия "сдерживания". Вскоре ее воплотили в жизнь.

Публикация, автором которой был Кеннан, вызвала в США огромный общественный резонанс.

Полюбил Россию

Следует подчеркнуть: Кеннан был классическим антисоветчиком. Он считал, что компромисс с советским режимом невозможен. Советский Союз для него был средоточием зла, страной, которая погубила аристократическую культуру дореволюционной России.

Будучи, безусловно, человеком умным, Кеннан не замыкался на своей нелюбви к СССР, а предпочитал изучать эту загадочную страну. Он знакомился с русской культурой и очень полюбил русскую литературу, в частности Чехова и Толстого, — Кеннан несколько раз посещал Ясную Поляну.

Американскому дипломату также импонировала и православная культура — он посетил Новый Иерусалим, церковь Покрова на Нерли и ряд других святынь.

Даже в разгар холодной войны Кеннан настаивал: "мы не можем быть равнодушны к чувствам самих великороссов".

Роковая ошибка

В 1997 году Кеннан, будучи уже в преклонном возрасте, подверг резкой критике начавшееся расширение НАТО на восток. По его мнению, это может сделать новую холодную войну вполне реальным сценарием, а войну "горячую" — возможной.

"Русские крайне мало впечатлены заверениями альянса в отсутствии враждебных намерений. Они видят в этом угрозу своему престижу (а это для них вопрос первостепенной важности) и интересам своей безопасности", — отмечал Джордж Кеннан в своей статье в "Нью-Йорк Таймс" в 1997 году.

Кеннан считал , что "расширение НАТО будет самой роковой ошибкой американской политики за весь период после холодной войны".

Фатальные последствия для Украины

К 1997 году бывший дипломат был сильно встревожен решением Вашингтона не только принять в альянс Чехию, Венгрию и Польшу, но и начать военно-морское сотрудничество с Украиной.

Смещенная НАТО линия, разделяющая Восток и Запад, вынуждала Киев выбирать чью-то сторону.

"Но нигде этот выбор не кажется таким зловещим и чреватым негативными судьбоносными последствиями, как в случае с Украиной", — предупреждал Кеннан советника президента США Билла Клинтона по делам России Строуба Тэлботта в частном письме.

Несмотря на уважение к сомнениям Кеннана, Тэлботт счел его тревоги безосновательными.

"России придется приспособиться и принять военную силу США на своих границах", — писал Тэлботт в ответ Кеннану.