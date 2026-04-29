Финансист объяснила, почему копить деньги больше не выгодно
02:05 29.04.2026
Финансист объяснила, почему копить деньги больше не выгодно

Экономист Трофименко: откладывание денег без доходности приводит к потерям

Рублевые купюры. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегия простого откладывания денег перестала работать в современных условиях, объяснила основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.
  • Одна часть накоплений должна уходить в резерв, а другая — приносить доходность и работать на сохранение покупательской способности.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Стратегия "просто откладывать" перестала работать в современных условиях. О том, почему накопления без системы не защищают от инфляции и что приходит на смену, агентству “Прайм” рассказала Ольга Трофименко, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital.
«

"Копить — это пассивная модель. Она не отвечает на вопрос, как деньги будут работать дальше. Рабочая альтернатива — не копить, а выстраивать систему. Деньги получают задачу: часть идет в резерв, часть — в инструменты, сохраняющие покупательную способность", — пояснила эксперт.

Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Экономист рассказал о полезных финансовых привычках
22 апреля, 05:22
По ее словам, простое откладывание без доходности ведёт к реальным потерям из-за инфляции. Человек ограничивает себя сегодня, а завтра его сбережения обесцениваются.
Выход — распределять средства: формировать резерв на случай непредвиденных трат, а остальное направлять в работающие инструменты. Такой подход позволяет не просто "беречь", а преумножать ресурс. В итоге появляется ощущение движения вперед, которого так не хватает при классическом "копить и терпеть".
Эффект накопленного результата наступает не от жёстких ограничений, а от правильно выстроенной системы, заключила Трофименко.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Россиянам рассказали, как мошенники используют мобильные игры
Вчера, 08:16
 
