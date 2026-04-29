Финансист объяснила, почему копить деньги больше не выгодно

Краткий пересказ от РИА ИИ Стратегия простого откладывания денег перестала работать в современных условиях, объяснила основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

Одна часть накоплений должна уходить в резерв, а другая — приносить доходность и работать на сохранение покупательской способности.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Стратегия "просто откладывать" перестала работать в современных условиях. О том, почему накопления без системы не защищают от инфляции и что приходит на смену, агентству "Прайм" рассказала Ольга Трофименко, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital.

« "Копить — это пассивная модель. Она не отвечает на вопрос, как деньги будут работать дальше. Рабочая альтернатива — не копить, а выстраивать систему. Деньги получают задачу: часть идет в резерв, часть — в инструменты, сохраняющие покупательную способность", — пояснила эксперт.

По ее словам, простое откладывание без доходности ведёт к реальным потерям из-за инфляции. Человек ограничивает себя сегодня, а завтра его сбережения обесцениваются.

Выход — распределять средства: формировать резерв на случай непредвиденных трат, а остальное направлять в работающие инструменты. Такой подход позволяет не просто "беречь", а преумножать ресурс. В итоге появляется ощущение движения вперед, которого так не хватает при классическом "копить и терпеть".