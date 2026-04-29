Находка в Кремле могла быть частью иконы Богоматери 16 века, заявили ученые

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам ученых, часть старинного оклада иконы (коруна), найденная при раскопках в Московском Кремле, могла принадлежать образу Владимирской Богоматери XVI века.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украшенная самоцветами и многоцветными эмалями позолоченная серебряная часть старинного оклада иконы (коруна), найденная при раскопках в Московском Кремле, могла принадлежать образу Владимирской Богоматери, написанному новгородскими мастерами в конце XVI века. Об этом сообщила старший научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН Ирина Зайцева на научном семинаре в ИА РАН.
"В музейных собраниях хранятся несколько икон с подобными корунами, но в ходе археологических работ такая редкая вещь была найдена впервые", — рассказала Зайцева.
© РИА Новости / Наталья Тюрина. Часть оклада иконы Богоматери (коруна), найденная при раскопках в Московском Кремле
Часть оклада иконы Богоматери (коруна), найденная при раскопках в Московском Кремле
По ее словам, определить время создания коруны удалось благодаря ее характерной зубчатой форме и декоративному орнаменту из цветов и ростков, выложенному напаянной на металлический фон тонкой проволокой — сканью, а также популярным на Руси в XVI веке эмалям сдержанной цветовой гаммы.
Небольшое по размеру украшение могло быть частью убора (оклада) иконы-пядницы (от русской меры длины "пядь"). Размер образа — примерно 20 сантиметров в ширину, что соответствует небольшой домовой иконе.
Кроме скани и эмалей, коруна была украшена камнями-самоцветами — гранатами и цитрином. Гранаты были привезены из Индии, а происхождение цитринов определить без разрушения камня невозможно, отметила Ирина Зайцева.
© РИА Новости / Наталья ТюринаЧасть оклада иконы Богоматери (коруна), найденная при раскопках в Московском Кремле
Часть оклада иконы Богоматери (коруна), найденная при раскопках в Московском Кремле
2 из 2
Часть оклада иконы Богоматери (коруна), найденная при раскопках в Московском Кремле
2 из 2
Разноцветные эмали — голубого, оливкового и синего цветов — были сварены в Италии по венецианской технологии. Синее стекло содержало калий, что указывает на использование итальянской поташной золы, тогда как желтое и оливковое стекла были сварены на испанской соде.
По словам Ирины Зайцевой, несмотря на то что находка сильно разрушена и многие зубцы утрачены, она имеет большое историко-художественное значение.
Стилистическое определение находки было проведено старшим научным сотрудником Государственного института искусствознания Ириной Стерлиговой.
По утверждению Стерлиговой, традиция украшать иконы Богоматери корунами получила развитие на Руси, но была неизвестна в Византии. Венцы — коруны — символизировали Царицу Небесную и часто делались из самых дорогих материалов.
Научный семинар "Новое в изучении Московского Кремля: материалы раскопок 2019–2021 годов" был посвящен итогам археологических работ в Большом Кремлевском сквере. Систематизация полученных материалов, отметили в ИА РАН, значительно расширила знания о ранней Москве и Кремле как археологическом памятнике.
© Фото : ФГБУ Институт археологии РАН Раскрытая в ходе раскопок 2019-2021 гг. часть Старых Приказов (XVI в.). Фото с запада, 2021 г.
© Фото : ФГБУ Институт археологии РАН
Раскрытая в ходе раскопок 2019-2021 гг. часть Старых Приказов (XVI в.). Фото с запада, 2021 г.