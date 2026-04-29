В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего на стороне Киева - РИА Новости, 29.04.2026
11:06 29.04.2026
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего на стороне Киева

ВС ДНР заочно дал 13 лет колонии воевавшему за ВСУ наемнику из США Бриголе

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Наемник из США Майкл Бригола, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
«
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина США Майкла Кита Гарсии Бриголы. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя Бригола заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в марте 2022 года Бригола в качестве наемника вступил в состав Интернационального легиона. На территории тренировочных баз ВСУ он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием и необходимым снаряжением, после чего до зимы 2023 года принимал участие в боях против российских военнослужащих. Подчеркивается, что за это наемник получил более 675 тысяч рублей вознаграждения.
Бригола объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В ДНР вынесли приговор наемнику из Японии, воевавшему на стороне ВСУ
13 февраля, 14:57
 
