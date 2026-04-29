"Реал" зовет Моуринью спасать команду. Великий клуб в отчаянии?

Мадридский "Реал" проводит один из самых турбулентных сезонов за последние годы. Громкая отставка Хаби Алонсо в январе, внезапное назначение Альваро Арбелоа, нестабильная игра и растущее отставание от "Барселоны" почти гарантировали для "сливочных" второй сезон подряд без трофеев. Для спасения ситуации президент клуба Флорентино Перес обратился к кандидатуре старого знакомого. По сообщениям The Athletic и Фабрицио Романо, основным кандидатом Переса на пост главного тренера следующим летом стал Жозе Моуринью.

Один из лучших тренеров в истории "Реала"

"Реалу" нужен тренер, который способен встряхнуть команду. У Арбелоа это получилось не очень эффективно, особенно если сравнить показатели команды с его предшественником. При Алонсо команда провела 34 матча, одержав 24 победы при шести поражениях и пропустила 38 мячей (в среднем чуть больше гола за игру). Пришедший на смену испанец за 23 матча проиграл уже семь раз, а оборонительные цифры просели до 1,3 гола за матч. "Реал" проиграл больше 10 встреч за сезон — такое со "сливочными" случается крайне редко. Команда пропускает в семи матчах Ла Лиги подряд — в последний раз это происходило в 2022 году. Шансы на чемпионство? Суперкомпьютер Opta оценивает их в ничтожные 1,2%.

Этот сезон, конечно, уже не спасти, но Моуринью способен выводить команды из кризиса. Он может залатать дыры, построить бетонную защиту, что он не раз уже доказывал, и замаскировать проблемы в составе. Тем более, что португалец оставил в Мадриде серьезное наследие. Он до сих пор является вторым тренером в истории клуба по проценту побед в Ла Лиге — 71,9%. В период с 2010 по 2013 год его "Реал" сыграл 114 матчей в чемпионате, одержав 87 побед при 16 ничьих, и потерпел всего 11 поражений. Сезон-2011/12 и вовсе стал историческим — 32 победы, 121 забитый мяч и 100 очков за сезон. И это в период расцвета феноменальной "Барселоны" Пепа Гвардиолы!

Судя по всему, Перес серьезен в своих намерениях дать Моуру еще один шанс. С тем, чтобы переманить его из "Бенфики", проблем не возникнет. Контракт португальца рассчитан до 2027 года, однако в нем прописан пункт о выкупе за сумму около 3 миллионов евро — копейки для "Реала". Активировать этот пункт можно по окончании текущего сезона — у руководства "сливочных" будет время, чтобы еще раз взвесить все "за" и "против".

Важно, что Перес лично курирует процесс возвращения Моуринью. Ведь, к примеру, за назначение Хаби Алонсо был ответственен генеральный менеджер Хосе Анхель Санчес. Сейчас босс взял дело в свои руки. Ожидается, что при назначении португальский специалист получит карт-бланш на перестройку команды. Такого не было ни при Зидане, ни при Анчелотти.

Сработается ли Моур со звездами?

Тем не менее, вокруг возвращения Особенного в "Реал" много обоснованного скептицизма. Легенда клуба Гути высказался одним из первых:

« "Моуринью — отличный тренер, но, на мой взгляд, его пик уже позади. Он работал в "Фенербахче", принял "Бенфику" в непростой момент, и сейчас есть специалисты в лучшей форме — те, кого я бы предпочёл", — приводит слова Гути Footmercato.

Действительно, чемпионаты Турции и Португалии — не уровень топ-тренеров. Моуринью не остался без трофеев в "Роме" — последнем на данный момент клубе из элитного чемпионата — но там же впервые проиграл еврокубковый финал "Севилье". Португалец ставит своим командам прагматичный футбол, который давно устарел в глазах многих болельщиков. Да, "Бенфика" под его руководством идет в чемпионате без поражений, но все равно отстает от "Порту" на шесть очков. Не прямое ли это доказательство низкой эффективности стиля игры Моура?

Да и говоря о наследии Моуринью в "Реале", нельзя забывать о его скандальной части. К концу его пребывания в клубе раздевалка была совершенно потеряна, ведь португалец рассорился с группой футболистов во главе с Икером Касильясом. Жозе еще далек от возвращения, но оппонента для нового потенциального конфликта уже можно предсказать — это Винисиус.

В феврале 2026 года в матче Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока лиссабонцев Джанлуки Престианни (позже игрока дисквалифицировал УЕФА). Моуринью тут же заявил, что бразилец сам спровоцировал инцидент, чем неслабо разозлил всех в "Реале". Открытая конфронтация с футболистами уровня лидеров мадридцев — это то, что может поставить под угрозу будущее даже самого авторитетного специалиста в клубе.

© Фотография из соцсетей Винисиус Джуниор © Фотография из соцсетей Винисиус Джуниор

К тому же, Моуринью никогда не задерживался в командах более, чем на три сезона. В "Реале" за это время он взял три трофея, но все закончилось склоками и уходом, который пришлось маскировать под "взаимное согласие".

Перес ожидает перестройки, а для этого нужно время. На протяжении карьеры португальца регулярно критикуют за недостаточную работу с молодыми игроками, но в нынешнем "Реале", даже при наличии россыпи звезд, без этого никуда. И кажется, что в этом плане 63-летний специалист не меняется — ни в "Роме", ни в "Бенфике" прорывов по этой части не прослеживалось.

Возвращение Моуринью в "Реал" может стать одним из самых громких камбэков в мировом футболе за последние годы. И в краткосрочной перспективе португалец действительно способен качественно изменить ситуацию в команде. Однако руководству сливочных нужно учесть огромное количество факторов, чтобы громкая история не закончилась еще более громким скандалом.