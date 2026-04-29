Экоцентры Москвы и Музей городского хозяйства подготовили программу к маю

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Экоцентры Москвы и Музей городского хозяйства подготовили программу к майским праздникам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С 1 по 3 мая в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ (павильон № 5) пройдет серия мастер-классов "Весна в городе". Каждый день с 15.00 мск юные посетители будут создавать весенние поделки - яркие цветочные композиции и фигурки птиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 мая в 13.00 мск здесь же начнется лекция о зооволонтерстве в рамках цикла "Школа ответственного хозяина". Гостям расскажут, как помогать животным из приютов и с чего начать тем, кто только задумывается о волонтерстве.

"Девятого и десятого мая музей подготовил специальную программу, приуроченную ко Дню Победы. Девятого мая посетителей ждет лекция "40-е роковые. Оборона Москвы", посвященная первым месяцам войны и жизни города в этот период. Она начнется в 13.00 мск. Девятого и десятого мая с 14.00 мск гостям расскажут о символике и истории Вечного огня, а в 15.00 пройдет мастер-класс "Открытка Победы", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что в экоцентре регионального оператора АО "Экотехпром" в праздничные дни тоже проведут серию мастер-классов и интерактивных занятий.

"Второго мая состоится мастер-класс по росписи шоперов. Гости научатся работать с акриловыми красками и создадут собственный экологичный аксессуар, который смогут забрать с собой. Начало в 13.00 мск", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, 8 мая с 13.00 мск пройдет мастер-класс по изготовлению украшений из джинсов. Гости смогут превратить старую одежду в декоративные элементы, например броши или браслеты.

"Каждую среду и субботу в 14.00 мск без предварительной записи проходит мастер-класс "Секреты сортировки". Специалисты показывают, как правильно разделять отходы, экономить место и подготавливать вторсырье к переработке", - говорится в сообщении.