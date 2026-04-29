Синоптик рассказала о погоде в Москве на майские праздники - РИА Новости, 29.04.2026
15:43 29.04.2026 (обновлено: 16:01 29.04.2026)
Синоптик рассказала о погоде в Москве на майские праздники

Синоптик Позднякова: в Москве в начале мая ожидается теплая и сухая погода

Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Погода в Москве. Архивное фото
  • 1 мая днем температура в Москве будет около +9 градусов.
  • 2 мая температура повысится, воздух прогреется до +13 — +15 градусов.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Теплая и сухая погода ожидается в Москве на выходных, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Уже 1 мая в столице начнется смена атмосферных процессов. Хотя ночи еще будут прохладными, то есть максимальная температура воздуха в ночные часы в Москве будет не выше плюс 2 градусов, а по области возможно понижение температуры до минус 1 градуса. Тем не менее, в дневные часы температура начнет повышаться. Мы ждем, что 1 мая днем в Москве уже будет около плюс 9 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что 2 мая температура будет еще выше, воздух прогреется до плюс 13 - плюс 15 градусов. То есть температура воздуха начнет постепенно возвращаться к климатической норме.
"В воскресенье погода будет с переменной облачностью, без осадков. Ночь уже будет относительно теплой, в Москве порядка плюс 4 - плюс 6 градусов. Дневная температура будет около плюс 17 градусов. Хотя и эти значения еще на пару градусов ниже климатической нормы", - добавила она.
Синоптик рассказал, когда тепло вернется в столицу
Вчера, 07:54
 
