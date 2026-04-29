15:41 29.04.2026
Деревянный настил возле памятника Петру Первому обновили в Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили деревянный настил, расположенный возле памятника "В ознаменование 300-летия российского флота" - монумента Петру Первому в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Провели работы по замене деревянного настила на площадке у основания памятника Петру Первому, который был установлен в 1997 году на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Общая площадь работ составила 1,2 тысячи квадратных метров, их выполнила бригада коммунальных служб с привлечением специализированной техники", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что ремонт был необходим из-за износа деревянного настила, который под воздействием погодных условий частично потерял прочность покрытия.
"В рамках проекта заменили деревянные лаги, обработали брус защитным составом. Кроме того, отремонтировали перильные ограждения", - добавил он.
 
