Деревянный настил возле памятника Петру Первому обновили в Москве

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили деревянный настил, расположенный возле памятника "В ознаменование 300-летия российского флота" - монумента Петру Первому в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Провели работы по замене деревянного настила на площадке у основания памятника Петру Первому, который был установлен в 1997 году на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Общая площадь работ составила 1,2 тысячи квадратных метров, их выполнила бригада коммунальных служб с привлечением специализированной техники", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что ремонт был необходим из-за износа деревянного настила, который под воздействием погодных условий частично потерял прочность покрытия.