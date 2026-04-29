Рейтинг@Mail.ru
В Москве мошенники вынудили подростка отдать восемь миллионов рублей - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 29.04.2026
В Москве мошенники вынудили подростка отдать восемь миллионов рублей

В Москве мошенники вынудили подростка отдать 8 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве мошенники вынудили 15-летнего подростка отдать более восьми миллионов рублей.
  • Злоумышленники угрожали уголовной ответственностью родственникам и заставили его провести "обыск" с декларацией ценностей.
  • Полицейские задержали курьера — 20-летнего жителя ХМАО, который забрал деньги из квартиры.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мошенники под угрозой уголовной ответственности родственникам вынудили 15-летнего подростка отдать 8 миллионов рублей в Москве, задержан курьер, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что 15-летнему москвичу позвонили лжеработники госорганов. Они заявили, что якобы от имени его семьи совершаются преступления, и пригрозили родственникам уголовной ответственностью. Для "спасения" они убедили подростка оставить ключ от квартиры на лестничной клетке, вывести родных из дома и провести "обыск" с декларацией ценностей.
«
"Пока квартира пустовала, злоумышленник проник внутрь, вскрыл сейф с помощью специального инструмента и похитил более 8 миллионов рублей. Деньги он успел передать сообщникам", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 20-летнего жителя ХМАО, который забрал деньги из квартиры обманутого ребенка. Выяснилось, что он действовал по указанию дистанционных кураторов.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурант заключен под стражу.
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала