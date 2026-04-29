В Москве мошенники вынудили подростка отдать восемь миллионов рублей

В ведомстве отметили, что 15-летнему москвичу позвонили лжеработники госорганов. Они заявили, что якобы от имени его семьи совершаются преступления, и пригрозили родственникам уголовной ответственностью. Для "спасения" они убедили подростка оставить ключ от квартиры на лестничной клетке, вывести родных из дома и провести "обыск" с декларацией ценностей.