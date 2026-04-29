В Москве мошенники вынудили подростка отдать восемь миллионов рублей

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мошенники под угрозой уголовной ответственности родственникам вынудили 15-летнего подростка отдать 8 миллионов рублей в Москве, задержан курьер, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что 15-летнему москвичу позвонили лжеработники госорганов. Они заявили, что якобы от имени его семьи совершаются преступления, и пригрозили родственникам уголовной ответственностью. Для "спасения" они убедили подростка оставить ключ от квартиры на лестничной клетке, вывести родных из дома и провести "обыск" с декларацией ценностей.
"Пока квартира пустовала, злоумышленник проник внутрь, вскрыл сейф с помощью специального инструмента и похитил более 8 миллионов рублей. Деньги он успел передать сообщникам", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 20-летнего жителя ХМАО, который забрал деньги из квартиры обманутого ребенка. Выяснилось, что он действовал по указанию дистанционных кураторов.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурант заключен под стражу.