Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и температура до плюс 5 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

"После полудня плюс 2 - плюс 5, что аномально холодно для конца апреля и на 10 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров будут расти и вечером составят 750 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.