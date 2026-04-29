Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.04.2026
07:31 29.04.2026
Москвичам рассказали о погоде в среду

РИА Новости: в Москве в среду ожидаются мокрый снег, дождь и до плюс 5

© РИА Новости / Максим Блинов
Дождь в Москве. Архивное фото
Дождь в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и температура до плюс 5 градусов.
  • В течение дня пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, днем — с дождем.
  • Температура после полудня будет на 10 градусов ниже климатической нормы для конца апреля.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и температура до плюс 5 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня ненастное влияние циклона будет постепенно ослабевать. В Москве ожидается облачная, вечером с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, днем - с дождем", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.
"После полудня плюс 2 - плюс 5, что аномально холодно для конца апреля и на 10 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров будут расти и вечером составят 750 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
