Москалькова: страна будет бороться за всех россиян, задержанных за рубежом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия продолжит бороться за каждого соотечественника, несправедливо задержанного за рубежом по политическим мотивам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен назвала дело российского археолога Александра Бутягина, накануне освобожденного из польской тюрьмы, вопиющим случаем нарушения прав человека.
"Продолжим бороться за каждого нашего соотечественника, несправедливо задержанного за рубежом по политическим мотивам", - написала Москалькова в своем канале на платформе "Макс".