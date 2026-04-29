Москалькова назвала дело Бутягина вопиющим случаем нарушения прав - РИА Новости, 29.04.2026
16:22 29.04.2026 (обновлено: 16:30 29.04.2026)
Москалькова назвала дело Бутягина вопиющим случаем нарушения прав человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала дело археолога Александра Бутягина вопиющим случаем нарушения прав человека.
  • Она добавила, что дело нанесло непоправимый ущерб принципам международного научного сотрудничества.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала дело археолога Александра Бутягина вопиющим случаем нарушения прав человека, который нанес непоправимый ущерб принципам международного научного сотрудничества.
Во вторник в ЦОС ФСБ РФ сообщили РИА Новости, что Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены в Россию в результате обмена на границе с Польшей.
"Дело Александра Бутягина – вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека, который нанес непоправимый ущерб принципам международного научного сотрудничества", - написала Москалькова в своем канале на платформе Max.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с археологом Бутягиным
Вчера, 12:50
 
Татьяна МоскальковаАлександр БутягинПольшаРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
