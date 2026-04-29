Мошенники обманывают россиян с цифровизацией трудового стажа
02:48 29.04.2026
Мошенники обманывают россиян с цифровизацией трудового стажа

РИА Новости: мошенники создают в мессенджерах поддельные рабочие чаты

Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Аферисты от лица руководителей будущих жертв создают в мессенджерах поддельные рабочие чаты, в которых предлагают пройти цифровизацию трудового стажа, чтобы получить доступ к "Госуслугам", выяснило РИА Новости.
Мошенники создают в мессенджере чат, куда добавляют жертву и якобы ее коллег. Далее в переписке злоумышленники от лица руководителей сообщают о необходимости подтвердить персональные данные и пройти цифровизацию трудового стажа.
Для подтверждения личной информации "начальник" просит перейти в якобы официальный бот портала "Госуслуг" и переслать ему "уникальный ключ" из шести символов, сгенерированный ботом.
Когда жертва пересылает код, злоумышленник получает доступ к ее личному кабинету на "Госуслугах".
