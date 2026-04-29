Минобороны Молдавии подтвердило, что на севере страны нашли дрон - РИА Новости, 29.04.2026
21:44 29.04.2026
Минобороны Молдавии подтвердило, что на севере страны в поле нашли дрон

© Фото : Poliția Republicii Moldova/TelegramФрагмент дрона в поле в Теленештском районе на севере Молдавии
Фрагмент дрона в поле в Теленештском районе на севере Молдавии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Молдавии подтвердило, что обнаруженный на севере страны объект является дроном.
  • Дрон был замечен системами воздушного наблюдения 30 марта при пересечении границы со стороны Одесской области.
  • Компоненты дрона были извлечены и переданы специалистам для определения его происхождения и технической конфигурации.
КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии подтвердило, что обнаруженный вблизи населенного пункта Бэнештий Ной на севере республики объект является дроном.
Ранее в среду пресс-служба генинспектората молдавской полиции сообщила, что фрагменты, предположительно, дрона были обнаружены в поле в Теленештском районе на севере Молдавии.
"По результатам расследования, проведенного компетентными учреждениями, установлено, что обнаруженный сегодня объект на поле вблизи Бэнештий Ной Теленештского района представляет собой беспилотный летательный аппарат, совершивший 30 марта 2026 года несанкционированный полет над воздушным пространством Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Молдавии.
Поясняется, что беспилотник был обнаружен системами воздушного наблюдения 30 марта в 21.29 (совпадает с мск) при пересечении государственной границы со стороны Одесской области, его наблюдение продолжалось до 22.03, после чего он исчез с радаров в Оргеевском районе Молдавии.
"Подтверждаем, что обнаруженный в Теленештах аппарат соответствует траектории и характеристикам цели, наблюдавшейся в это время", - подчеркивается в сообщении.
В минобороны уточнили, что обнаруженные компоненты были благополучно извлечены и находятся на рассмотрении у специалистов для установления точного происхождения и технической конфигурации.
