Минобороны Молдавии подтвердило, что на севере страны нашли дрон

КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии подтвердило, что обнаруженный вблизи населенного пункта Бэнештий Ной на севере республики объект является дроном.
Ранее в среду пресс-служба генинспектората молдавской полиции сообщила, что фрагменты, предположительно, дрона были обнаружены в поле в Теленештском районе на севере Молдавии.
"По результатам расследования, проведенного компетентными учреждениями, установлено, что обнаруженный сегодня объект на поле вблизи Бэнештий Ной Теленештского района представляет собой беспилотный летательный аппарат, совершивший 30 марта 2026 года несанкционированный полет над воздушным пространством Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Молдавии.
Поясняется, что беспилотник был обнаружен системами воздушного наблюдения 30 марта в 21.29 (совпадает с мск) при пересечении государственной границы со стороны Одесской области, его наблюдение продолжалось до 22.03, после чего он исчез с радаров в Оргеевском районе Молдавии.
"Подтверждаем, что обнаруженный в Теленештах аппарат соответствует траектории и характеристикам цели, наблюдавшейся в это время", - подчеркивается в сообщении.
В минобороны уточнили, что обнаруженные компоненты были благополучно извлечены и находятся на рассмотрении у специалистов для установления точного происхождения и технической конфигурации.
