В Молдавии заявили об обнаружении фрагмента дрона

КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Фрагменты, предположительно, дрона были обнаружены в поле в Теленештском районе на севере Молдавии, сообщила в среду пресс-служба генинспектората молдавской полиции.

В молдавской полиции уточнили, что после осмотра все компоненты устройства были благополучно извлечены и переданы специалистам для установления их структуры и происхождения.