В Молдавии заявили об обнаружении фрагмента дрона

- В поле в Теленештском районе на севере Молдавии обнаружили фрагменты дрона.
- Компоненты устройства извлечены и переданы специалистам для установления их структуры и происхождения.
КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Фрагменты, предположительно, дрона были обнаружены в поле в Теленештском районе на севере Молдавии, сообщила в среду пресс-служба генинспектората молдавской полиции.
"В полицию Теленешт поступило сообщение от жителей села Бэнештий Ной о том, что в поле в этом районе был обнаружен фрагмент беспилотного летательного аппарата. По имеющейся информации, обнаруженные части не представляют опасности для населения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В молдавской полиции уточнили, что после осмотра все компоненты устройства были благополучно извлечены и переданы специалистам для установления их структуры и происхождения.
В Румынии у границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника
26 апреля, 14:28