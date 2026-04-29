В Молдавии обвинили Санду в госизмене из-за обмена сотрудников СИБ
11:53 29.04.2026 (обновлено: 22:57 29.04.2026)
В Молдавии обвинили Санду в госизмене из-за обмена сотрудников СИБ

Оппозиция обвинила Санду в госизмене из-за обмена экс-замглавы СИБ Бэлана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии назвала действия президента Майи Санду в рамках обмена граждан актом "сознательной государственной измены".
  • Молдавия в рамках международного обмена передала России и Белоруссии россиянку Нину Попову и бывшего заместителя директора молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Бэлана, осужденного в республике за разглашение гостайны. Взамен Молдавия вернула двух своих граждан — действующих сотрудников СИБ.
КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Либерально-демократическая партия назвала действия президента страны Майи Санду в рамках обмена граждан актом "сознательной государственной измены".
Во вторник Санду сообщила, что Молдавия в рамках международного обмена передала России и Белоруссии россиянку Нину Попову и бывшего заместителя директора молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Бэлана, осужденного в республике за разглашение гостайны. Взамен Молдавия смогла вернуть двух своих граждан, которые являются сотрудниками СИБ. Обмен задержанными по формуле "пять на пять" прошел на границе Белоруссии и Польши.
Кадры с археологом Бутягиным после обмена - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
ФСБ показала видео обмена археолога Бутягина на молдавских разведчиков
28 апреля, 18:37
"Ситуация вызывает вопросы, не имеющие аналогов в истории спецслужб. Не существует подтвержденных примеров, когда государство соглашалось бы на передачу бывшего руководителя собственной спецслужбы в обмен на возвращение действующих офицеров. Это деяние сопоставимо с сознательной государственной изменой, совершенной при прямом участии Майи Санду", — подчеркивается в партийном заявлении для СМИ.
В партии отметили, что Бэлан руководил контрразведывательным управлением и обладает данными об оперативных сетях и внутренних механизмах СИБ. Оппозиция требует от властей отчета о том, кто на самом деле управляет страной и "до каких пределов может дойти политическое прислужничество нынешней власти".
Обмен состоялся 28 апреля, однако власти Молдавии до сих пор не обнародовали детальной информации о его условиях. Критики режима Санду указывают на то, что непрозрачность принятия решений ставит под удар разведывательные возможности республики и свидетельствует о глубоком кризисе в управлении институтами безопасности.
Бэлан был задержан в сентябре 2025 года в аэропорту Тимишоары в Румынии. По версии следствия, бывший высокопоставленный офицер спецслужб с 2024 года якобы проводил в Будапеште встречи с представителями КГБ Белоруссии, передавая им секретные сведения в обмен на денежное вознаграждение. В Румынии в отношении него также расследовалось дело по статье о государственной измене. В середине апреля суд в Кишиневе заочно приговорил Бэлана к полутора годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Позже он был экстрадирован из Румынии в Молдавию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Киеву нанесена смертельная обида, а Россия ответила на опасный вызов
Вчера, 08:00
 
