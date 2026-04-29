В Молдавии обвинили Санду в госизмене из-за обмена сотрудников СИБ

КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Либерально-демократическая партия назвала действия президента страны Майи Санду в рамках обмена граждан актом "сознательной государственной измены".

Во вторник Санду сообщила, что Молдавия в рамках международного обмена передала России Белоруссии россиянку Нину Попову и бывшего заместителя директора молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Бэлана, осужденного в республике за разглашение гостайны. Взамен Молдавия смогла вернуть двух своих граждан, которые являются сотрудниками СИБ. Обмен задержанными по формуле "пять на пять" прошел на границе Белоруссии и Польши

"Ситуация вызывает вопросы, не имеющие аналогов в истории спецслужб. Не существует подтвержденных примеров, когда государство соглашалось бы на передачу бывшего руководителя собственной спецслужбы в обмен на возвращение действующих офицеров. Это деяние сопоставимо с сознательной государственной изменой, совершенной при прямом участии Майи Санду", — подчеркивается в партийном заявлении для СМИ.

В партии отметили, что Бэлан руководил контрразведывательным управлением и обладает данными об оперативных сетях и внутренних механизмах СИБ. Оппозиция требует от властей отчета о том, кто на самом деле управляет страной и "до каких пределов может дойти политическое прислужничество нынешней власти".

Обмен состоялся 28 апреля, однако власти Молдавии до сих пор не обнародовали детальной информации о его условиях. Критики режима Санду указывают на то, что непрозрачность принятия решений ставит под удар разведывательные возможности республики и свидетельствует о глубоком кризисе в управлении институтами безопасности.