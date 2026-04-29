Россия полностью выполняет обязательства по ДНЯО, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия полностью выполняет обязательства, предусмотренные по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и выступает за его дальнейшее укрепление, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"Российская Федерация привержена букве и духу договора, полностью выполняет предусмотренные им обязательства, выступает за его дальнейшее укрепление", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.