МИД: Россия и Белоруссия осуждают агрессию Израиля и США против Ирана - РИА Новости, 29.04.2026
20:54 29.04.2026
МИД: Россия и Белоруссия осуждают агрессию Израиля и США против Ирана

МИД РФ: Москва и Минск решительно осуждают агрессию Израиля и США против Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Белоруссия совместно осудили агрессию Израиля и США против Ирана.
  • В заявлении указано, что Иран является добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия решительно осуждают неоправданную и противоправную агрессию Израиля и США в отношении Ирана как добросовестного участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в совместном заявлении государств-участников Договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и РФ на 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.
"Решительно осуждаем прикрытую нераспространенческой риторикой неспровоцированную, неоправданную и противоправную вооруженную агрессию Израиля и США в отношении Ирана - добросовестного государства-участника ДНЯО", - приводится текст заявления на сайте МИД РФ.
