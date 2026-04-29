МИД: Россия и Белоруссия осуждают агрессию Израиля и США против Ирана

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия решительно осуждают неоправданную и противоправную агрессию Израиля и США в отношении Ирана как добросовестного участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в совместном заявлении государств-участников Договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и РФ на 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.