Захарова рассказала о контактах России и Китая на конференции ДНЯО
15:27 29.04.2026 (обновлено: 16:10 29.04.2026)
Захарова рассказала о контактах России и Китая на конференции ДНЯО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке открылась одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
  • Делегации России и Китая будут проводить контакты и обмениваться мнениями на обзорной конференции ДНЯО.
  • Цель России на конференции — содействовать успешному проведению мероприятия и реализации задач в соответствии с закрепленными нормами и принципами.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Делегации России и Китая будут проводить контакты и обмениваться мнениями на начавшейся в Нью-Йорке обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник в Нью-Йорке открылась одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
"С учетом уровня отношений между странами (РФ и КНР – ред.) происходит регулярная сверка часов, подходов, она же будет осуществляться и делегациями России и Китая непосредственно в ходе самой конференции (в Нью-Йорке – ред.)", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Захарова отметила, что цель России на этом мероприятии - содействовать его успешному проведению. По ее словам, важно, чтобы задачи, поставленные в рамках этой международной структуры, реализовывались в полном соответствии с закрепленными нормами и принципами.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
