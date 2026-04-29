МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Попытки Запада внести раскол в работу ЮНЕСКО тщетны, она остается эффективной площадкой для взаимодействия, где России удается продвигать свои подходы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на продолжающиеся попытки западников и их украинских протеже вносить раскол в работу ЮНЕСКО, организация остается эффективной площадкой для взаимодействия стран в гуманитарной сфере, где России удается и будет удаваться продвигать свои подходы", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО
26 марта, 14:24