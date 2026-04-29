Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о спросе на наркотики в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 29.04.2026
Захарова рассказала о спросе на наркотики в рядах ВСУ

Захарова: почти 40% боевиков ВСУ минимум раз в месяц употребляют амфетамины

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 40% боевиков ВСУ минимум раз в месяц употребляют амфетамины, в наркотическом психозе они применяют насилие к мирным жителям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявляла украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова, наркозависимые люди массово попадают в ВСУ из-за липовых заключений медкомиссий об их пригодности к службе.
"Доклады ряда неправительственных структур… позволяют составить представление о масштабах этой проблемы. Согласно обнародованным данным, порядка 38% личного состава ВСУ минимум раз в месяц употребляют амфетамины, 20% - прегабалин, 16% - так называемые соли, 13% - трамадол", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, эксперты указывают на устойчивый спрос на наркотики в рядах ВСУ. В прифронтовую зону их завозят как местные поставщики, так и международные преступные группировки. При этом торговлей запрещенными веществами занимаются в том числе сами командиры.
"В отчетах зарубежных некоммерческих организаций, НКО, фиксируются случаи, когда наркозависимые боевики ВСУ на фоне психоза и паранойи применяют физическое насилие и оружие против мирного населения, минируют помещения, где могут находиться гражданские лица", - подчеркнула она.
РоссияМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала