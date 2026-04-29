Захарова рассказала о спросе на наркотики в рядах ВСУ

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 40% боевиков ВСУ минимум раз в месяц употребляют амфетамины, в наркотическом психозе они применяют насилие к мирным жителям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В отчетах зарубежных некоммерческих организаций, НКО, фиксируются случаи, когда наркозависимые боевики ВСУ на фоне психоза и паранойи применяют физическое насилие и оружие против мирного населения, минируют помещения, где могут находиться гражданские лица", - подчеркнула она.