Захарова рассказала о спросе на наркотики в рядах ВСУ

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 40% боевиков ВСУ минимум раз в месяц употребляют амфетамины, в наркотическом психозе они применяют насилие к мирным жителям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявляла украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова, наркозависимые люди массово попадают в ВСУ из-за липовых заключений медкомиссий об их пригодности к службе.
"Доклады ряда неправительственных структур… позволяют составить представление о масштабах этой проблемы. Согласно обнародованным данным, порядка 38% личного состава ВСУ минимум раз в месяц употребляют амфетамины, 20% - прегабалин, 16% - так называемые соли, 13% - трамадол", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, эксперты указывают на устойчивый спрос на наркотики в рядах ВСУ. В прифронтовую зону их завозят как местные поставщики, так и международные преступные группировки. При этом торговлей запрещенными веществами занимаются в том числе сами командиры.
"В отчетах зарубежных некоммерческих организаций, НКО, фиксируются случаи, когда наркозависимые боевики ВСУ на фоне психоза и паранойи применяют физическое насилие и оружие против мирного населения, минируют помещения, где могут находиться гражданские лица", - подчеркнула она.
