МИД прокомментировал слова Мерца о возможности уступок Киева

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. РФ не воспринимает заявления европейских политиков об урегулировании на Украине, так как ЕС не участвует в процессе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности уступок Киева.