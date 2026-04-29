МИД: международные организации молчат о последствиях удара ВСУ в Туапсе - РИА Новости, 29.04.2026
14:47 29.04.2026
МИД: международные организации молчат о последствиях удара ВСУ в Туапсе

© РИА Новости / Борис Морозов | Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что международные экологические организации молчат о последствиях удара ВСУ в Туапсе, следствием которого стал разлив нефтепродуктов.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Международные экологические организации молчат о последствиях удара ВСУ в Туапсе, следствием которого стал разлив нефтепродуктов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оперативный штаб Краснодарского края 28 апреля сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с разливом нефтепродуктов в Туапсе является следствием ударов киевского режима.
"Это еще раз свидетельствует о террористической сущности киевского режима, полном игнорировании этого факта со стороны международных экологических организаций. Где же они? А их нет! Нет, они конечно существуют, реакции нет", - сказала она в ходе брифинга.
ТуапсеРоссияКраснодарский крайМария ЗахароваДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
