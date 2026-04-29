Мерц связал дипломатию с милитаризацией и европейским ядерным оружием - РИА Новости, 29.04.2026
12:07 29.04.2026
Мерц связал дипломатию с милитаризацией и европейским ядерным оружием

Фридрих Мерц связал дипломатию с милитаризацией и европейским ядерным оружием

© REUTERS / Teresa Kroeger
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© REUTERS / Teresa Kroeger
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейская дипломатия будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая европейское ядерное оружие.
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейская дипломатия будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая европейское ядерное оружие.
"Есть прекрасное высказывание Фридриха II, который однажды заметил, что дипломатия без оружия - что музыка без инструментов. Из этого я всегда вывожу следующую фразу: мы хотим иметь возможность защитить себя, чтобы нам не пришлось этого делать. Дипломатическая мощь Европы будет по-настоящему эффективной только в том случае, если мы подкрепим её военными возможностями", - заявил Мерц в интервью изданию Spiegel.
По его словам, именно поэтому он обращается к французам, чтобы обсудить, как можно "защитить Европу".
Отвечая на вопрос, идёт ли речь о европейском ядерном зонтике, Мерц ответил, что "в том числе".
"Обо всём, что необходимо для безопасности Европы", - добавил он.
В начален марта президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам.
Ранее Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
В МИД РФ ранее обращали внимание на масштабную милитаризацию европейского континента.
