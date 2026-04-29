На Украине неожиданно отреагировали на новый скандал с Зеленским

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Юлия Мендель, занимавшая должность пресс-секретаря Владимира Зеленского в 2019-2021 годах, обратила внимание на свежие подробности дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти.



"Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину. Ближайшее окружение Зеленского все больше становится похоже на авторитарную сеть мафиозного типа…" — написала она в статье на Substack.