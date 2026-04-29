На Украине неожиданно отреагировали на новый скандал с Зеленским
13:16 29.04.2026 (обновлено: 21:14 29.04.2026)
На Украине неожиданно отреагировали на новый скандал с Зеленским

Мендель: новые данные НАБУ об окружении Зеленского рисуют мрачную картину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель указала на новые подробности дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти.
  • Она добавила, что эти данные рисуют более мрачную картину происходящего на Украине
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Юлия Мендель, занимавшая должность пресс-секретаря Владимира Зеленского в 2019-2021 годах, обратила внимание на свежие подробности дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

"Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину. Ближайшее окружение Зеленского все больше становится похоже на авторитарную сеть мафиозного типа…" — написала она в статье на Substack.
Она добавила, что, пока на фронте погибают люди, члены президентской свиты, торгуются из-за откатов, средств на залог и сохранения элитной недвижимости.

В среду издание "Украинская правда" опубликовало очередные сведения о ходе расследования коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.

В частности, поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывается, что фирма получает крупнейшие контракты от Минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные. Умеров при этом не возражает.

Издание, кроме того, опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру "50 процентов от заработков". Их происхождение не уточняется.
