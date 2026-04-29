Житель Мелитополя получил 12 лет колонии за участие в диверсионной группе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Суд назначил жителю Мелитополя 12 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей за участие в диверсионном сообществе и хранение взрывчатки, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Запорожской области.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Соучастник обвиняемого уже приговорен к длительному сроку лишения свободы", - говорится в сообщении.