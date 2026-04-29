Рейтинг@Mail.ru
Телеведущий Мацкявичюс заявил, что в Литве нет русофобии на бытовом уровне - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 29.04.2026 (обновлено: 19:49 29.04.2026)
Телеведущий Мацкявичюс заявил, что в Литве нет русофобии на бытовом уровне

Мацкявичюс: в Литве нет русофобии на бытовом уровне

© РИА Новости / Нина Зотина | Российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс
Российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущий Эрнест Мацкявичюс заявил, что в Литве нет русофобии на бытовом уровне.
  • Он отметил, что жители Литвы сегодня черпают информацию из сетевых ресурсов, в том числе на русском языке.
  • По его словам, жителям Литвы происходящее не нужно, и они от этого страдают.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Русофобии, которая бы проявлялась на бытовом уровне в Литве, нет, заявил телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
"Судя по тем данным, которые я получаю из Литвы, на бытовом уровне никакой русофобии нет. Люди все понимают, люди разумные, они стремятся к здравому смыслу, но к сожалению, на государственном уровне элиты правящие, которые сейчас управляют Восточной Европой и Прибалтикой, они не национально ориентированы", - сказал Мацкявичюс, выступая на пресс-показе документального фильма "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Вспоминая годы Советского союза, журналист отметил, что Литва наиболее бережно отнеслась к русскоязычному населению. Почти все, кто подавал документы после после развала СССР, получили гражданство страны.
Телеведущий также отметил, что жители Литвы сегодня не смотрят местное телевидение, а черпают информацию из сетевых ресурсов, в том числе на русском языке. Однако и они теперь блокируются. "Я точно знаю, что людям, которые сейчас живут в Литве, все происходящее не нужно. Они от этого страдают", - заключил Мацкявичюс.
В миреЛитваПрибалтикаВосточная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала