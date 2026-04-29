- Телеведущий Эрнест Мацкявичюс заявил, что в Литве нет русофобии на бытовом уровне.
- Он отметил, что жители Литвы сегодня черпают информацию из сетевых ресурсов, в том числе на русском языке.
- По его словам, жителям Литвы происходящее не нужно, и они от этого страдают.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Русофобии, которая бы проявлялась на бытовом уровне в Литве, нет, заявил телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
"Судя по тем данным, которые я получаю из Литвы, на бытовом уровне никакой русофобии нет. Люди все понимают, люди разумные, они стремятся к здравому смыслу, но к сожалению, на государственном уровне элиты правящие, которые сейчас управляют Восточной Европой и Прибалтикой, они не национально ориентированы", - сказал Мацкявичюс, выступая на пресс-показе документального фильма "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Вспоминая годы Советского союза, журналист отметил, что Литва наиболее бережно отнеслась к русскоязычному населению. Почти все, кто подавал документы после после развала СССР, получили гражданство страны.
Телеведущий также отметил, что жители Литвы сегодня не смотрят местное телевидение, а черпают информацию из сетевых ресурсов, в том числе на русском языке. Однако и они теперь блокируются. "Я точно знаю, что людям, которые сейчас живут в Литве, все происходящее не нужно. Они от этого страдают", - заключил Мацкявичюс.