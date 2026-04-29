Масалитин захотел увидеть в РПЛ футбол уровня "ПСЖ" — "Бавария"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что хотел бы видеть в чемпионате России такой же зрелищный и атакующий футбол, какой продемонстрировали "ПСЖ" и "Бавария" в матче Лиги чемпионов.