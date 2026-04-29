Масалитин захотел увидеть в РПЛ футбол уровня "ПСЖ" — "Бавария"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что хотел бы видеть в чемпионате России такой же зрелищный и атакующий футбол, какой продемонстрировали "ПСЖ" и "Бавария" в матче Лиги чемпионов.
Во вторник "ПСЖ" дома со счетом 5:4 обыграл "Баварию" в первом полуфинальном матче главного еврокубка.
"Это была игра высочайшего уровня. Хотелось бы видеть такой же атакующий футбол в нашем чемпионате: много моментов, много голов", - сказал Масалитин.
"Сможет ли ЦСКА собраться? Очень хотелось бы. В этой ситуации, к сожалению, шансов у ЦСКА мало. Весной, еще на "Зимнем кубке", команда выделялась - была энергия, много забивали, прослеживалась командная игра. Но после старта чемпионата команду как будто подменили. Все рассыпалось: команда неузнаваемая, лидеров нет, игры нет. Естественно, в таком положении нет и очков в таблице. Плюс свою роль сыграл конфликт Мойзеса с тренером - это добавило негатива. Поэтому ЦСКА сейчас в таком состоянии", - сказал Масалитин.
"Зенит" находится чуть в лучшем положении: очки есть, но целостной игры тоже нет. Бывают отдельные хорошие отрезки - тайм со "Спартаком", тайм с "Краснодаром", но не более того. Им нужно обыгрывать ЦСКА, чтобы продолжать борьбу за чемпионство", - отметил Масалитин.