В Махачкале расширили границы зоны ЧС после паводков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Махачкалы приняли решение расширить границы территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации после подтоплений.
- В обновленный перечень территорий в зоне ЧС вошли 759 улиц, проездов и тупиков.
МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Власти Махачкалы приняли решение расширить границы территории, на которой действует введенный после подтоплений режим чрезвычайной ситуации, сообщает мэрия города.
"Администрация Махачкалы приняла постановление о расширении границ территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. Документом уточнен и обновлён список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС", – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Власти отмечают, что это необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией.
Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Махачкалы, в обновленный перечень территорий в зоне ЧС вошли 759 улиц, проездов и тупиков.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из поврежденных домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
