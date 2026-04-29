В Махачкале расширили границы зоны ЧС после паводков

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Махачкалы приняли решение расширить границы территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации после подтоплений.

МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Власти Махачкалы приняли решение расширить границы территории, на которой действует введенный после подтоплений режим чрезвычайной ситуации, сообщает мэрия города.

"Администрация Махачкалы приняла постановление о расширении границ территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. Документом уточнен и обновлён список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС", – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Власти отмечают, что это необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Махачкалы, в обновленный перечень территорий в зоне ЧС вошли 759 улиц, проездов и тупиков.