Гросси уверен, что МАГАТЭ будет частью соглашения между США и Ираном

ООН, 29 апр - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе последнего, но пока что МАГАТЭ не участвует в переговорах.
При этом он добавил, что любое соглашение должно иметь очень надежную систему инспекций.
"Поэтому я уверен, что мы будем вовлечены в нужный момент", - констатировал Гросси.