Рейтинг@Mail.ru
Гросси уверен, что МАГАТЭ будет частью соглашения между США и Ираном - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 29.04.2026
Гросси уверен, что МАГАТЭ будет частью соглашения между США и Ираном

Гросси: МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана

Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность, что агентство будет вовлечено в соглашение между США и Ираном по ядерной программе.
  • На данный момент МАГАТЭ не участвует в переговорах между США и Ираном.
ООН, 29 апр - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе последнего, но пока что МАГАТЭ не участвует в переговорах.
"Мы пока не являемся частью этих переговоров. Я отдельно нахожусь в контакте с Ираном и с США, и мы консультируемся довольно часто", - сказал Гросси в ходе брифинга, отметив, что Агентство не приглашали присоединиться к переговорам.
При этом он добавил, что любое соглашение должно иметь очень надежную систему инспекций.
"Поэтому я уверен, что мы будем вовлечены в нужный момент", - констатировал Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
МАГАТЭ обсуждало с Россией вывоз урана из Ирана, утверждает Гросси
Вчера, 17:16
 
В миреСШАИранРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала