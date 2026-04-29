Гросси уверен, что МАГАТЭ будет частью соглашения между США и Ираном

ООН, 29 апр - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе последнего, но пока что МАГАТЭ не участвует в переговорах.