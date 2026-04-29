Рейтинг@Mail.ru
Гросси заявил о переговорах по перемирию для ремонтных работ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 29.04.2026
Гросси заявил о переговорах по перемирию для ремонтных работ на ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 29 апр - РИА Новости. МАГАТЭ ведет переговоры об установлении шестого перемирия для проведения ремонтных работ по энергоснабжению ЗАЭС, сообщил директор агентства Рафаэль Гросси.
"Мы ведем переговоры о шестом перемирии. Нам уже удалось добиться пяти, и шестое сейчас необходимо для проведения некоторых жизненно важных ремонтных работ на внешних линиях электропередачи, питающих атомную электростанцию. Это наша главная цель на данный момент", - сказал Гросси журналистам.
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала