Гросси заявил о переговорах по перемирию для ремонтных работ на ЗАЭС

ООН, 29 апр - РИА Новости. МАГАТЭ ведет переговоры об установлении шестого перемирия для проведения ремонтных работ по энергоснабжению ЗАЭС, сообщил директор агентства Рафаэль Гросси.
"Мы ведем переговоры о шестом перемирии. Нам уже удалось добиться пяти, и шестое сейчас необходимо для проведения некоторых жизненно важных ремонтных работ на внешних линиях электропередачи, питающих атомную электростанцию. Это наша главная цель на данный момент", - сказал Гросси журналистам.