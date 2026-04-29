Фон дер Ляйен озвучила Мадьяру условия разблокирования средств ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что озвучила в среду новому премьеру Венгрии Петеру Мадьяру условия выделения ранее замороженных средств из европейского бюджета.
По ее словам, ЕК готова поддержать "работу по решению этих проблем и возвращению к общим европейским ценностям". При этом фон дер Ляйен не озвучила Будапешту сроки разблокирования финансирования.