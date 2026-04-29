Фон дер Ляйен озвучила Мадьяру условия разблокирования средств ЕС - РИА Новости, 29.04.2026
20:01 29.04.2026
Фон дер Ляйен озвучила Мадьяру условия разблокирования средств ЕС

© AP Photo / Omar Havana — Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила новому премьеру Венгрии Петеру Мадьяру условия выделения ранее замороженных средств из европейского бюджета.
  • Она отметила, что средства были заморожены из-за коррупции и проблем с соблюдением верховенства права
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что озвучила в среду новому премьеру Венгрии Петеру Мадьяру условия выделения ранее замороженных средств из европейского бюджета.
Глава ЕК в среду провела в Брюсселе встречу с Мадьяром.
"Мы обсудили шаги, необходимые для разблокировки средств ЕС, предназначенных для Венгрии, которые были заморожены из-за коррупции и проблем с соблюдением верховенства права", - написала она в сети X.
По ее словам, ЕК готова поддержать "работу по решению этих проблем и возвращению к общим европейским ценностям". При этом фон дер Ляйен не озвучила Будапешту сроки разблокирования финансирования.
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Петер Мадьяр, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Парламентские выборы в Венгрии
 
 
