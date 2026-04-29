Мадьяр хочет подписать с ЕС соглашение о разморозке средств в конце мая

БУДАПЕШТ, 29 апр - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в конце мая, после прихода к власти, планирует подписать в Брюсселе соглашение, по итогам которого Венгрии будут выделены ранее заблокированные средства из фондов ЕС.



"У меня состоялась чрезвычайно конструктивная и продуктивная встреча с председателем ЕК . Мы договорились, что я вернусь в Брюссель в качестве премьер-министра Венгрии на неделе, начинающейся 25 мая, и что мы как можно скорее заключим политическое соглашение, необходимое для того, чтобы Венгрия и венгры получили триллионы форинтов из фондов ЕС , на которые они имеют право", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.



Политик выразил мнение, что с помощью ранее заблокированных денег можно будет "запустить венгерскую экономику".

Перед встречей с фон дер Ляйен Мадьяр записал видеообращение, в котором напомнил, что правительство "Тисы" для возвращения заблокированных средств готово взять на себя обязательства, прежде всего, в области борьбы с коррупцией.

По его словам, часть реформ необходимо будет провести до 31 августа, чтобы получить 10,4 миллиарда евро из фонда восстановления после пандемии, которые все остальные страны ЕС получили уже давно.

Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования ЕС для Будапешта