Мадьяр хочет подписать с ЕС соглашение о разморозке средств в конце мая

19:03 29.04.2026 (обновлено: 20:11 29.04.2026)
Мадьяр: Венгрия надеется подписать соглашение о разморозке средств в конце мая

© REUTERS / Marton Monus
Петер Мадьяр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Мадьяр, глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса", заявил о планах подписать соглашение с ЕС, по итогам которого Будапешту будут выделены ранее заблокированные средства из фондов ЕС.
  • Соглашение планируется подписать в Брюсселе в конце мая.
БУДАПЕШТ, 29 апр - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в конце мая, после прихода к власти, планирует подписать в Брюсселе соглашение, по итогам которого Венгрии будут выделены ранее заблокированные средства из фондов ЕС.
"У меня состоялась чрезвычайно конструктивная и продуктивная встреча с председателем ЕК. Мы договорились, что я вернусь в Брюссель в качестве премьер-министра Венгрии на неделе, начинающейся 25 мая, и что мы как можно скорее заключим политическое соглашение, необходимое для того, чтобы Венгрия и венгры получили триллионы форинтов из фондов ЕС, на которые они имеют право", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Политик выразил мнение, что с помощью ранее заблокированных денег можно будет "запустить венгерскую экономику".
Перед встречей с фон дер Ляйен Мадьяр записал видеообращение, в котором напомнил, что правительство "Тисы" для возвращения заблокированных средств готово взять на себя обязательства, прежде всего, в области борьбы с коррупцией.
По его словам, часть реформ необходимо будет провести до 31 августа, чтобы получить 10,4 миллиарда евро из фонда восстановления после пандемии, которые все остальные страны ЕС получили уже давно.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования ЕС для Будапешта.
Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок и укрепления независимости судебной системы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
