Стало известно, когда FIS решит вопрос с нейтральными спортсменами

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила на официальном сайте, что дальнейшие решения, касающиеся программы индивидуальных нейтральных спортсменов на сезон-2026/27, будут приняты в период с весны по лето 2026 года.
В настоящий момент FIS выдала нейтральные статусы 86 спортсменам и представителям персонала из России.
"Любые решения, касающиеся программы индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) на сезон 2026/27, будут приняты в период с весны по лето 2026 года", - говорится в сообщении.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.