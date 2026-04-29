Стало известно, когда FIS решит вопрос с нейтральными спортсменами

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила на официальном сайте, что дальнейшие решения, касающиеся программы индивидуальных нейтральных спортсменов на сезон-2026/27, будут приняты в период с весны по лето 2026 года.

В настоящий момент FIS выдала нейтральные статусы 86 спортсменам и представителям персонала из России.

"Любые решения, касающиеся программы индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) на сезон 2026/27, будут приняты в период с весны по лето 2026 года", - говорится в сообщении.