Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала представителям ООН о преступлениях Киева - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 29.04.2026 (обновлено: 18:44 29.04.2026)
Львова-Белова рассказала представителям ООН о преступлениях Киева

Львова-Белова на встрече с представителями ООН рассказала о преступлениях Киева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье.
  • Львова-Белова рассказала Фрезье о преступлениях Киева в отношении российских детей.
  • Среди упомянутых преступлений — убийства несовершеннолетних, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность, а также разрушение объектов гражданской инфраструктуры.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что встретилась с представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье, в ходе общения рассказала о преступлениях Киева в отношении российских детей.
"Встретились со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье. Рассказала о преступлениях Украины в отношении российских детей", - написала Львова-Белова в канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что рассказала Фрезье о таких преступлениях Киева, как убийства несовершеннолетних, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность, а также полное или частичное разрушение объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, образовательных и медицинских организаций и учреждений.
"Коснулись вопросов воссоединения семей в России, на Украине и в других странах. Напомню, что при нашем содействии с начала СВО 30 детей из 22 семей вернулись к своим близким в России. И 141 ребенок из 114 семей воссоединился со своими близкими на территории Украины и третьих стран", - отметила омбудсмен.
По словам Львовой-Беловой, в ходе встречи с Фрезье удалось очно и по видеосвязи пообщаться с семьями из Белгородской и Курской областей, чьи дети получили ранения в результате военных ударов Украины, а также с приемными семьями, в том числе воспитывающими ребят из новых регионов.
"Рассмотрели возможные формы дальнейшего взаимодействия с ООН, чтобы
ООНМария Львова-БеловаРоссияВ миреКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала