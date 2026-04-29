Львова-Белова рассказала представителям ООН о преступлениях Киева

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что встретилась с представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье, в ходе общения рассказала о преступлениях Киева в отношении российских детей.
"Встретились со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье. Рассказала о преступлениях Украины в отношении российских детей", - написала Львова-Белова в канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что рассказала Фрезье о таких преступлениях Киева, как убийства несовершеннолетних, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность, а также полное или частичное разрушение объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, образовательных и медицинских организаций и учреждений.
"Коснулись вопросов воссоединения семей в России, на Украине и в других странах. Напомню, что при нашем содействии с начала СВО 30 детей из 22 семей вернулись к своим близким в России. И 141 ребенок из 114 семей воссоединился со своими близкими на территории Украины и третьих стран", - отметила омбудсмен.
По словам Львовой-Беловой, в ходе встречи с Фрезье удалось очно и по видеосвязи пообщаться с семьями из Белгородской и Курской областей, чьи дети получили ранения в результате военных ударов Украины, а также с приемными семьями, в том числе воспитывающими ребят из новых регионов.
"Рассмотрели возможные формы дальнейшего взаимодействия с ООН, чтобы