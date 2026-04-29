Британский МИД отозвал аккредитацию российского дипломата.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Британский МИД заявил, что отозвал аккредитацию российского дипломата и вызвал посла РФ после высылки британского дипломата из России.
"Мы решительно осуждаем необоснованное решение России, принятое в прошлом месяце, о высылке еще одного британского дипломата... В связи с этим мы вызвали посла России, чтобы объявить о принятии ответных мер, а именно об отзыве аккредитации российского дипломата", - говорится в пресс-релизе британского внешнеполитического ведомства.
В марте в ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства выявили признаки разведдеятельности в действиях второго секретаря посольства Британии Янсе Джерардуса, он был лишен аккредитации, ему было предписано покинуть Россию в двухнедельный срок..