ВС России перестроили логистику на Добропольском направлении

Теперь грузы доставляют в несколько этапов: на автомобильной технике повышенной проходимости, затем на мотоциклах, а после — пешком или коптерами.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группы такелажников войск "Центр", перестроив логистику, продолжают снабжать наступающих на добропольском направлении штурмовиков, сообщило Минобороны РФ.

"Группы снабжения 177-го полка морской пехоты группировки "Центр" продолжают снабжать наступающие штурмовые подразделения. Добропольское направление. Из-за активности вражеских FPV-дронов логистику пришлось перестроить", - говорится в сообщении ведомства в " Максе ".

По данным ведомства, теперь маршрут делится на несколько этапов: грузы везут на автомобильной технике повышенной проходимости, затем на мотоциклах, а после вплотную к позициям доставляют пешком или коптерами.

На приведенных Минобороны кадрах специалист по перемещению и установке военной техники и оборудования Антон Никулин рассказал, как ему удалось отбиться от семи вражеских дронов во время выполнения задачи.