ВС России перестроили логистику на Добропольском направлении
15:50 29.04.2026
ВС России перестроили логистику на Добропольском направлении

Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группы такелажников войск "Центр" перестроили логистику на Добропольском направлении.
  • Теперь грузы доставляют в несколько этапов: на автомобильной технике повышенной проходимости, затем на мотоциклах, а после — пешком или коптерами.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группы такелажников войск "Центр", перестроив логистику, продолжают снабжать наступающих на добропольском направлении штурмовиков, сообщило Минобороны РФ.
"Группы снабжения 177-го полка морской пехоты группировки "Центр" продолжают снабжать наступающие штурмовые подразделения. Добропольское направление. Из-за активности вражеских FPV-дронов логистику пришлось перестроить", - говорится в сообщении ведомства в "Максе".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Киевский режим вовсю пустился в террористическую активность, заявил Песков
Вчера, 12:55
По данным ведомства, теперь маршрут делится на несколько этапов: грузы везут на автомобильной технике повышенной проходимости, затем на мотоциклах, а после вплотную к позициям доставляют пешком или коптерами.
На приведенных Минобороны кадрах специалист по перемещению и установке военной техники и оборудования Антон Никулин рассказал, как ему удалось отбиться от семи вражеских дронов во время выполнения задачи.
"Противник устроил массовый налет: в первый раз - три, потом сразу четыре налетело. Все уничтожил с одного оружия", - заявил военный.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Минобороны рассказало о значении Новодмитровки в Сумской области
Вчера, 13:22
 
