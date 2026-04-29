Жители Ливана рассказали об израильской атаке за минуты до прекращения огня - РИА Новости, 29.04.2026
09:00 29.04.2026 (обновлено: 09:01 29.04.2026)
Жители Ливана рассказали об израильской атаке за минуты до прекращения огня

Жители Тира рассказали об израильской атаке за минуты до режима прекращения огня

Последствия ударов со стороны Израиля в районе города Тира на юге Ливана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация нанесла массированный удар по одному из центральных районов города Тир в Ливане в ночь на 17 апреля за несколько минут до начала режима прекращения огня.
  • В результате удара были разрушены четыре многоэтажных здания, погибли 30 человек, около ста человек получили ранения.
  • Очевидцы подчеркивают, что удар пришелся по мирному району, и выражают желание жить в безопасности и мире.
БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Жители крупнейшего города на юге Ливана — Тир — рассказали РИА Новости, как израильские авиаудары обрушились на жилые кварталы буквально за минуты до вступления в силу режима прекращения огня, разрушив дома и унеся жизни мирных жителей.
Израильская авиация в ночь на 17 апреля за несколько минут до начала режима прекращения огня нанесла массированный удар по одному из центральных районов города Тир, уничтожив четыре многоэтажных здания, в результате поисково-спасательной операции, которая продолжалась шесть дней, были извлечены тела 30 погибших, около ста человек получили ранения.
По словам местного жителя Аббаса Хиджази, в ту ночь люди впервые за долгое время почувствовали облегчение: оставались считанные минуты до полуночи, когда должно был вступить в силу режим прекращения огня.
"Оставалось всего две минуты до перемирия… и вдруг — сильнейший взрыв. Нас всех отбросило. Женщину рядом со мной отбросило в сторону, ее сын, к сожалению, погиб", — рассказал он.
Хиджази вспоминает, что в тот момент рядом с его домом на крыльце за столом сидела семья, люди говорили о скором затишье, не подозревая, что через мгновения все изменится. Один из молодых людей погиб на месте, сам Хиджази получил травмы — в него попали обломки бетона, на грудь обрушились конструкции.
Пострадавших удалось извлечь из-под завалов лишь спустя около получаса. За это время, по его словам, район превратился в груду обломков.
Он добавил, что в результате израильских авиаударов был разрушен его дом, серьезно повреждены дома родственников. Его сестра оказалась под обрушившимися стенами и перекрытиями — вся в крови, в состоянии тяжелого шока, — но ее удалось спасти.
В ту ночь в доме находились и те, кто ранее покинул свои районы и нашли здесь временное убежище.
Другой очевидец, Фадель Хиджази, рассказал РИА Новости, что незадолго до удара над городом непрерывно кружила израильская авиация, создавая постоянный гул и напряжение.
По его словам, он находился дома с внуком и дочерью, пытаясь уснуть, несмотря на шум.
"Я услышал движение сверху, потом вспышку — и удар. Все произошло очень быстро, я даже не успел понять, что происходит", — отметил он.
Фадель Хиджази сообщил, что в результате израильского удара погибли пятеро членов его семьи, включая детей. По его словам, речь идет о мирных жителях, которые в момент атаки находились в своих домах.
"Мы задаем вопрос: что здесь было целью? Где здесь военные, где ракеты? Это мирный район. Люди спали — в домах, в машинах, прямо на улице", — сказал он.
Опрошенные РИА Новости жители Тира подчеркивают масштаб разрушений и то, что удары пришлись по жилым кварталам. По их словам, речь идет не только о человеческих жертвах, но и об уничтожении исторической среды региона, который на протяжении веков оставался перекрестком цивилизаций.
Собеседники агентства отмечают, что, несмотря на пережитое, люди в Ливане по-прежнему хотят мира. Однако, как они говорят, путь к нему невозможен без прекращения ударов и гарантии безопасности для мирного населения.
"Мы хотим жить, как все народы мира — в безопасности и мире", — подчеркивают они.
