Ликсутов: 40 столичных детей стали участниками программы "ТехноПрофессии"

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В столичной ОЭЗ "Технополис Москва" прошли мероприятия в рамках программы "ТехноПрофессии", в них поучаствовали 40 детей в возрасте до 12 лет, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отмечается, что у участников была возможность изучить устройство разных приборов, а также поставить опыты по химии и физике.

Ликсутов также подчеркнул, что столица уделяет особое внимание дополнительному образованию детей по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.

"Компании ОЭЗ “Технополис Москва” открывают свои двери для начинающих исследователей. Так, в рамках весеннего интенсива дети до 12 лет могли пройти курс юного инженера. Они посетили мастер-классы по инженерно-техническому творчеству и естественно-научным направлениям. Школьники изучали физику и химию, проводили исследования и эксперименты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Интенсив проходил пять дней. В него вошли 24 занятия-экспериментов. Программу проработали вместе с резидентом "Технополиса Москва" – компанией "Научные развлечения".

Дети смогли поработать с микроскопом "Мир Левенгука", узнать о свойствах звука, света, температуры и электричества в лаборатории "Академия Наураши". Помимо этого, участники совершили опыты по химии на цифровой лаборатории.

Также участники проводили проектную деятельность, учились отстаивать свои идеи перед аудиторией на макете научной конференции и соревновались в бизнес-играх. Всего за время программы они изучили 10 технических профессий.

Помимо этого, для участников были предусмотрены и спортивные паузы. Ребята потренировались по футболу и теннису, а также занимались общей физподготовкой.

Следующие мероприятия в рамках цикла "Юный инженер" пройдут в период летних каникул.

Особой экономической зоне "Технополис Москва" исполнилось 20 лет. За этот период она превратилась в хаб российской промышленности. На площадках действуют свыше 240 высокотехнологичных предприятий.

Отмечается, что профориентационные мероприятия для московских учащихся способствуют развитию талантов детей и формированию у них новых навыков. Это соответствует задачам проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".