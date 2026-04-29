Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: 40 столичных детей стали участниками программы "ТехноПрофессии" - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:03 29.04.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В столичной ОЭЗ "Технополис Москва" прошли мероприятия в рамках программы "ТехноПрофессии", в них поучаствовали 40 детей в возрасте до 12 лет, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Отмечается, что у участников была возможность изучить устройство разных приборов, а также поставить опыты по химии и физике.
10 московских компаний представили свою продукцию в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Ликсутов: 10 московских компаний представили свою продукцию в Узбекистане
25 апреля, 13:07
Ликсутов также подчеркнул, что столица уделяет особое внимание дополнительному образованию детей по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.
"Компании ОЭЗ “Технополис Москва” открывают свои двери для начинающих исследователей. Так, в рамках весеннего интенсива дети до 12 лет могли пройти курс юного инженера. Они посетили мастер-классы по инженерно-техническому творчеству и естественно-научным направлениям. Школьники изучали физику и химию, проводили исследования и эксперименты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.
Интенсив проходил пять дней. В него вошли 24 занятия-экспериментов. Программу проработали вместе с резидентом "Технополиса Москва" – компанией "Научные развлечения".
Дети смогли поработать с микроскопом "Мир Левенгука", узнать о свойствах звука, света, температуры и электричества в лаборатории "Академия Наураши". Помимо этого, участники совершили опыты по химии на цифровой лаборатории.
Также участники проводили проектную деятельность, учились отстаивать свои идеи перед аудиторией на макете научной конференции и соревновались в бизнес-играх. Всего за время программы они изучили 10 технических профессий.
Помимо этого, для участников были предусмотрены и спортивные паузы. Ребята потренировались по футболу и теннису, а также занимались общей физподготовкой.
Следующие мероприятия в рамках цикла "Юный инженер" пройдут в период летних каникул.
Особой экономической зоне "Технополис Москва" исполнилось 20 лет. За этот период она превратилась в хаб российской промышленности. На площадках действуют свыше 240 высокотехнологичных предприятий.
Отмечается, что профориентационные мероприятия для московских учащихся способствуют развитию талантов детей и формированию у них новых навыков. Это соответствует задачам проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Ранее Ликсутов рассказал, что более 120 деловых встреч провели московские производители в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
В ОЭЗ Москвы запустили производство компрессионного трикотажа - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы запустили производство компрессионного трикотажа
21 апреля, 12:10
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовПоддержка бизнесаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала