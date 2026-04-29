Врач рассказал, как не заболеть желтой лихорадкой в Латинской Америке
01:52 29.04.2026
Врач рассказал, как не заболеть желтой лихорадкой в Латинской Америке

Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Серхио Де Оливера рекомендовал путешественникам в Латинскую Америку прививаться от желтой лихорадки.
  • Желтая лихорадка передается через укус комара, не лечится и может привести к летальному исходу при несвоевременном оказании медицинской помощи.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Путешественникам, отправляющимся в Латинскую Америку, следует прививаться от желтой лихорадки и пользоваться репеллентом с высоким содержанием действующего вещества диэтилтолуамида (ДЭТА), сообщил РИА Новости врач, лечивший пациентов с этим заболеванием, Серхио Де Оливера.
В апреле руководитель отдела эпидемиологии службы здравоохранения боливийского департамента Санта-Крус Карлос Уртадо сообщил, что в стране впервые за 23 года зафиксирована вспышка желтой лихорадки.
"Вакцинация имеет фундаментальное значение... Также в поездках нужно пользоваться 50-процентным репеллентом", - сказал он, комментируя способы профилактики заболевания желтой лихорадкой.
Де Оливера отметил, что наиболее высоки риски заболеть в таких странах, как Бразилия, Боливия и Колумбия.
Также он подчеркнул, что данное заболевание, передающееся через укус комара, не лечится и при несвоевременном оказании медицинской помощи может привести к летальному исходу.
