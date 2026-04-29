Эксперт рассказал, что делать, если застрял в лифте

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Человеку, оказавшемуся в застрявшем лифте, следует сначала нажать на кнопку вызова внутри кабины лифта, а если диспетчер не отвечает - позвонить в аварийную службу, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Сперва стоит нажать кнопку вызова на панели внутри кабины, обычно она помечена изображением колокольчика или трубки. Если диспетчер не отвечает, можно позвонить в аварийную службу, чей номер, как правило, висит на информационной табличке в кабине прямо перед глазами. В крайнем случае можно набрать 112, звонок должен пройти без сим-карты и при нулевом балансе", - рассказал Бондарь

В случае, если мобильной связи нет, эксперт рекомендует ритмично стучать по створкам дверей или громко звать на помощь, делая паузы, чтобы услышать ответ. Бондарь также посоветовал не переживать по поводу нехватки воздуха в кабине лифта, так как ее конструкция предусматривает естественную вентиляцию, а системы безопасности блокируют возможное падение.

"Обслуживание подъемного оборудования в жилом доме регулируется статьей 36 Жилищного кодекса РФ ("Право собственников на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме"). Механизм относится к общему имуществу собственников, а ответственность за его исправность лежит на управляющей компании или ТСЖ . Именно эта организация заключает договор со специализированной фирмой, сотрудники которой и проводят ремонт", - добавил Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что согласно пункту 7.5.2 ГОСТ Р 55964-2022 ("Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации"), застрявшего в лифте человека обязаны эвакуировать в течение получаса с момента регистрации вызова. Пустую кабину лифта могут, согласно нормативу, чинить в течение суток.

"Когда поломки повторяются регулярно, жилец может направить заявку в свою управляющую компанию. На мой взгляд, удобнее всего это сделать через мобильный сервис "Госуслуги.Дом". При затянувшемся молчании имеет смысл обратиться в жилищную инспекцию, контролирующую работу коммунальщиков", - порекомендовал Бондарь.

Кроме того, эксперт посоветовал обратиться в Ростехнадзор , так как эта инстанция курирует соблюдение требований безопасности на основании постановления правительства РФ № 1744 ("Об организации безопасного использования и содержания лифтов").

"Статья 9.1.1 КоАП РФ ("Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов") определяет санкции для виновных. Для должностного лица, допустившего нарушение, штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Если неисправность создавала угрозу жизни людей, взыскание возрастает до 30 тысяч рублей, либо применяется дисквалификация. Юридическому лицу за обычное нарушение грозит от 20 до 40 тысяч рублей, а за опасную ситуацию от 300 до 350 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток", - отметил Бондарь.