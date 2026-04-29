Лечение в кратковременных стационарах прошли 20 тыс жителей Подмосковья

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Свыше 20 тысяч человек прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такие стационары предназначены для оказания медицинской помощи пациентам в случаях, когда не требуется длительная госпитализация.

"Сегодня стационары кратковременного пребывания работают в 60 медучреждениях Подмосковья. С начала этого года медпомощь в них получили свыше 20 тысяч человек. Наиболее востребованные профили: офтальмология, хирургия, гинекология и урология", – сказал заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить медицинскую помощь, не выпадая из привычной жизни. После операции за пациентом следят медспециалисты. Если состояние стабильное и нет осложнений, его выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.