Лечение в кратковременных стационарах прошли 20 тыс жителей Подмосковья

14:25 29.04.2026
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Свыше 20 тысяч человек прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такие стационары предназначены для оказания медицинской помощи пациентам в случаях, когда не требуется длительная госпитализация.
"Сегодня стационары кратковременного пребывания работают в 60 медучреждениях Подмосковья. С начала этого года медпомощь в них получили свыше 20 тысяч человек. Наиболее востребованные профили: офтальмология, хирургия, гинекология и урология", – сказал заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить медицинскую помощь, не выпадая из привычной жизни. После операции за пациентом следят медспециалисты. Если состояние стабильное и нет осложнений, его выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.
Стационары кратковременного пребывания работают в Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах, а также в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней имени Л. М. Рошаля и в перинатальных центрах региона.
 
