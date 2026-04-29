Лавров прибыл в Казахстан

АСТАНА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Казахстан, где встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым, передает корреспондент РИА Новости.