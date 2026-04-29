Лавров прибыл в Казахстан

АСТАНА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Казахстан, где встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз Лавров посещал Казахстан в апреле прошлого года, когда принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). Тогда он провел "сверку часов" с бывшим министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя визит в Астану, отметила, что основное внимание в ходе встреч будет уделено укреплению российско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне.
Ожидается, что стороны рассмотрят двустороннюю повестку дня - уплотнение связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие на общих площадках - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС. Кроме того, министры обменяются мнениями по региональным и актуальным международным проблемам.