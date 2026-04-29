Дети в Латвии стали хуже учиться из-за запрета русского, рассказал активист

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Родители русскоязычных школьников, проживающие на территории Латвии, жалуются на плохую успеваемость детей после запрета русского языка, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.

"Об этом говорят очень много родителей. Постоянно в родительских чатах каких-то, в группах пишут, что действительно, успеваемость просела жутко", - сказал собеседник агентства.

Это связано с тем, пояснил он, что тему урока теперь преподают только на латышском языке, который не всегда понятен русскоязычному ребенку.

При этом государственный экзамен, говорит активист, школьники будут сдавать на латышском языке.