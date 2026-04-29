Дети в Латвии стали хуже учиться из-за запрета русского, рассказал активист
03:31 29.04.2026
Дети в Латвии стали хуже учиться из-за запрета русского, рассказал активист

Родители русскоязычных школьников в Латвии жалуются на плохую успеваемость

29.04.2026
Рига. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родители русскоязычных школьников в Латвии жалуются на ухудшение успеваемости детей после запрета русского языка.
  • Тема урока теперь преподается только на латышском языке, который не всегда понятен русскоязычному ребенку.
  • Государственный экзамен школьники будут сдавать на латышском языке.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Родители русскоязычных школьников, проживающие на территории Латвии, жалуются на плохую успеваемость детей после запрета русского языка, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.
"Об этом говорят очень много родителей. Постоянно в родительских чатах каких-то, в группах пишут, что действительно, успеваемость просела жутко", - сказал собеседник агентства.
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Латвии предложили запретить русские имена, заявил Росликов
Вчера, 00:23
Это связано с тем, пояснил он, что тему урока теперь преподают только на латышском языке, который не всегда понятен русскоязычному ребенку.
При этом государственный экзамен, говорит активист, школьники будут сдавать на латышском языке.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет латвийским школьникам общаться между собой на русском языке – это поведение нацистов, запрещавших людям по этническому или национальному признаку использовать свой язык.
Рига - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском, рассказал депутат
20 апреля, 03:13
 
